Профком: на сьогодні завершилося знищення заводу "Арсенал"

Метою ліквідації заводу «Арсенал» є отримання контролю над його територією – підприємство розташоване в Печерському районі Києва, площа становить 27 га.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН заявила голова профспілкового комітету Державного підприємства “Завод Арсенал” Олена СМІЛА.

Відзначимо, згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів №525-р від 10 квітня 2009 року, держпідприємство «Завод «Арсенал» реорганізується шляхом приєднання його до КП спеціального приладобудування «Арсенал», перейменованого з КП «Центральне конструкторське бюро «Арсенал».

За словами О.СМІЛИ, під час реорганізації «Заводу «Арсенал» незаконно звільняються його працівники. «Великий завод приєднують до маленького підприємства, яке, природно, не зможе прийняти всіх працівників заводу і його виробничі активи. Першим наказом комісії Національного космічного агентства України (НКАУ) про припинення діяльності «Заводу «Арсенал» був наказ про скорочення працівників підприємства», - сказала вона.

Ці накази, на думку О.СМІЛИ, є незаконними і такими, що порушують права трудового колективу. «Колектив заводу звертався до різних інстанцій з проханням захистити його права, ми писали листи в Кабмін і Верховну Раду, в СБУ і Генеральну прокуратуру. Але всі наші листи ні до чого не привели», - відзначила голова профспілкового комітету.

«На сьогодні фактично завершилося знищення заводу «Арсенал», який виключено з державного реєстру. Всі наші клопотання до судів щодо відміни виключення заводу з держреєстру було відхилено», - наголосила вона.

Голова ВГО «Громадський контроль», член політради політичної партії «Союз лівих сил» Ігор КИРИЧЕНКО, у свою чергу, відзначив, що 2,5 тисячі людей, які працювали на заводі «Арсенал», фактично стали безробітними. «Влада давала обіцянку реорганізувати завод «Арсенал» і вивести його з кризи, але натомість знищила підприємство», - сказав він і додав: «Ми вважаємо, що влада навмисно пішла на банкрутство заводу «Арсенал», для того, щоб його надалі розчленувати і продати олігархічним групам з метою створення на його місці чергового Лас-Вегаса. «Арсенал» - це територія в 27 гектарів у центрі Києва, не враховуючи земель, які відносяться до санаторіїв і профілакторіїв «Арсеналу» і розташовані за містом».

І.КИРИЧЕНКО переконаний, що саме заради одержання доступу до земель підприємства і була проведена його ліквідація. «Один з провідних оборонних заводів України пришили наче пальто до гудзика - спочатку створили маленьку структурку всередині підприємства, а відтак приєднали до неї величезне підприємство, таким чином, знищивши його», - ще раз наголосив він.

Голова Київського відділення ВГО “Громадський контроль”, адвокат Віктор КОЛБАНЦЕВ, який також взяв участь у прес-конференції, відзначив, що профком заводу “Арсенал” спільно з ВГО “Громадський контроль” має намір через суд оскаржити рішення про ліквідацію підприємства. “Це рішення ми обов`язково оскаржуватимемо через суд. Я – колишній працівник заводу “Арсенал” і безплатно допомагатиму своєму заводу, я не уявляю Києва без “Арсеналу”, - підсумував В.КОЛБАНЦЕВ.

Як повідомляв УНІАН, 20 липня ц.р. перед будівлею ДП “Арсенал” (вулиця Московська, 8) відбулася попереджувальна акція протесту трудового колективу підприємства проти дій НКАУ щодо припинення діяльності заводу в рамках його реорганізації.

За словами головного інженера ДП «Арсенал» Івана МОСПАНА, головна проблема підприємства полягає у відсутності замовлень з боку держави. «Наше підприємство спеціалізується на продукції оборонного значення, а не космічної техніки, і було включено до складу НКАУ штучно. В результаті Мінпромполітики, яке займається підприємствами ОПК, займається своїми підприємствами, Міноборони своїми, а «Арсенал» виявився непотрібним ні НКАУ, ні Мінпромполітики. Згідно з розпорядженням Кабміну, завод зливається з ЦКБ «Арсенал» в Казенне підприємство спеціального приладобудування «Арсенал», тобто, змінюється вивіска і одного, й іншого підприємства. При цьому фактично завод «Арсенал» буде ліквідовано», - наголосив головний інженер підприємства.

Він переконаний, що одним з можливих рішень з виведення підприємства з кризи могло бути його входження в холдинг або корпорацію разом з ЦКБ «Арсенал». «У такому об`єднанні і завод, і ЦКБ «Арсенал» були б окремими юридичними особами. Навіщо топити нашими боргами ЦКБ «Арсенал», яке також перебуває не в найкращому фінансово-економічному становищі. Не можна поєднувати хворого із слабким. Зрештою, якщо ми не такі вже потрібні НКАУ – віддайте нас назад Мінпромполітики», - відзначив І.МОСПАН.

28 липня ц.р. Господарський суд Києва своїм рішенням відкрив провадження у справі про банкрутство Державного підприємства "Завод "Арсенал" (м. Київ).

Довідка УНІАН. Держпідприємство "Завод "Арсенал" спеціалізується на виробництві високоточних приладів для космічної і військової техніки, медицини, фотоапаратури, а також широкого спектру продукції машинобудування, хімічної і нафтогазової промисловості.

Щорічний обсяг виробництва й реалізації ДП «Завод «Арсенал» становить понад 100 млн. грн. На підприємстві працює близько 2,5 тис. чоловік.

Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів №525-р від 10 квітня 2009 року, держпідприємство «Завод «Арсенал» реорганізовується шляхом приєднання його до КП спеціального приладобудування "Арсенал", перейменованого з КП "Центральне конструкторське бюро "Арсенал". У рамках реструктуризації до КП спеціального приладобудування "Арсенал" приєднується також державне науково-дослідне підприємство "Український технологічний центр оптичного приладобудування" (м. Київ). Всі підприємства перебувають у підпорядкуванні НКАУ.