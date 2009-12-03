Президент Бразилії попросив Тимошенко прийняти делегацію міноборони

Україна та Бразилія зацікавлені в активізації військово-технічного співробітництва.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявили прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО і Президент Федеративної Республіки Бразилія Луїс Інасіо Лула да СІЛВА під час зустрічі у Києві.

«Така співпраця для України є дуже бажаною. Ми можемо бути надзвичайно ефективними партнерами», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

У свою чергу, Президент Бразилії повідомив, що завтра делегація Міністерства оборони Бразилії планує відвідати низку підприємств військової промисловості України.

Він звернувся з проханням до Ю.ТИМОШЕНКО за результатами відвідувань прийняти цю делегацію для визначення пріоритетних напрямів співробітництва у військово-технічній сфері.