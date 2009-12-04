План надходжень від приватизації за 11 місяців виконали на 9,2%

Фонд державного майна України за січень - листопад ц.р. одержав від приватизації 785 млн. грн., що становить 9,2% від запланованих на цей рік надходжень. Про це УНІАН повідомили у прес-службі ФДМУ.

Як зазначили в прес-службі, до Державного бюджету за січень-листопад ц.р. перераховано 782 млн. грн., одержаних від приватизації.

Довідка УНІАН. У Державному бюджеті України на 2009 рік надходження від приватизації передбачено у розмірі 8 млрд. 501 млн. грн.