Газпром підтверджує надходження грошей з України

ВАТ «Газпром» підтверджує, що НАК «Нафтогаз України» повністю розрахувалася за спожитий в листопаді газ.

Про це УНІАН повідомив офіційний представник "Газпрому» Сергій КУПРІЯНОВ.

«Гроші прийшли», - сказав він.

При цьому С.КУПРІЯНОВ, не називаючи точної суми, зазначив, що «Нафтогаз» сплатив за весь газ, спожитий у листопаді. «Скільки належить, стільки й заплатили», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні НАК «Нафтогаз України» розрахувалася з ВАТ «Газпром» за російський газ, поставлений в листопаді.

«НАК «Нафтогаз України» своєчасно і в повному обсягу розрахувалася з ВАТ «Газпром» за імпортований у листопаді 2009 року природний газ. Компанія одержала відповідне підтвердження від банку-кореспондента», - говориться в повідомленні прес-центру "Нафтогазу".

При цьому прес-центр не уточнює розмір листопадового платежу російському контрагентові.

Нагадаємо, сьогодні джерело в уряді повідомило агентству УНІАН, що сума листопадового платежу становила близько 764 млн. дол.

Довідка УНІАН. Згідно з контрактом від 19 січня 2009 р., НАК "Нафтогаз України" зобов`язана щомісячно направляти ВАТ "Газпром" платежі за газ не пізніше 7 числа місяця, наступного за поставками. При першому ж неплатежі контракт між компаніями передбачає перехід на авансову систему розрахунків.

Досі Україна своєчасно і в повному обсягу розраховувалася з «Газпромом» за поставлений газ.