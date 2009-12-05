Український бізнес побоюється зони вільної торгівлі з Європою

Політолог Вадим КАРАСЬОВ вважає, що український бізнес неготовий і боїться створення зони вільної торгівлі з Європою.

Про це він заявив на прес-конференції в УНІАН, коментуючи самміт у Києві “Україна-ЄС”.

“Наш бізнес не готовий і боїться зони вільної торгівлі, хоча вона нам необхідна”, - сказав В.КАРАСЬОВ.

За його словами, таке ставлення вітчизняного бізнесу до ЗВТ обумовлено в тому числі і тим, що він “немає впевненості, що бізнес виживе при такій владі – до нього наплювательськи ставляться”.

Також політолог вважає, що для створення такої зони Україні треба мати що запропонувати Європі. “Адже у них є що нам запропонувати. А що ми можемо їм запропонувати, крім сировини? Треба почати виробляти”, - зазначив В.КАРАСЬОВ.

Водночас він звернув увагу і на той факт, що наразі “країна переімпортована”, а якщо буде створено ЗВТ, “я боюсь знову буде імпортне нашестя і знову будемо підтримувати іноземного виробника”. “Для неї (зони вільної торгівлі) необхідна готовність економіки, бізнесу, влади”, - наголосив В.КАРАСЬОВ.