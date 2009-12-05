На Житомирщині СБУ впіймала двох чиновників на вимаганні хабара

На Житомирщині співробітники Служби безпеки України затримали двох чиновників, які вимагали від підприємця хабара за виділення землі.

Про це УНІАН повідомили у прес-групі Управління СБУ в Житомирській області.

«У Житомирській області співробітники СБ України спільно із обласною прокуратурою викрили незаконну діяльність начальника відділу Державного комітету України із земельних ресурсів одного з районів Житомирської області та його спільниці – реєстратора Житомирської регіональної філії державного підприємства «Центр Державного земельного кадастру»,- сказано у повідомленні.

Посадовці вимагали від підприємця 800 доларів США за сприяння у видачі державного акта на право власності на земельну ділянку у районному центрі площею близько 0,5 га.

18 листопада одразу після передачі усієї суми хабара співробітницю кадастру було затримано. Пізніше затримали також її спільника.

За матеріалами СБУ прокуратура порушила кримінальну справу стосовно обох посадовців за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України. Стосовно зловмисників обрано запобіжний захід - підписка про невиїзд.