Винахідник ліків від раку пропонує випробувати їх в Україні

Винахідник протиракового препарату готовий передати тисячу ампул ліків для проведення клінічних досліджень в Україні

Київ. 7 грудня. УНІАН. Винахідник протиракового препарату “Україн”, доктор хімічних наук Василь НОВИЦЬКИЙ готовий передати одну тисячу ампул ліків для проведення першого етапу клінічних досліджень в Україні.

Про це він повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

Однак, за словами В.НОВИЦЬКОГО, ще не вирішено, який саме медичний заклад проводитиме дослідження.

Винахідник ліків стверджує, що “Україном” можна лікувати найнебезпечніші форми раку, зокрема меланому.

“Україн” виготовлено на основі чистотілу. Це перший у світі препарат, який нищить лише ракові клітини і не пошкоджує здорові клітини. Це доведено найвизначнішими університетами світу. Дослідження in vitro довели, що ці ліки діють на 120 видів раку”, – заявив В.НОВИЦЬКИЙ.

За його словами, препарат “Україн” застосовують у багатьох країнах світу.

“Німецькі лікарі застосовують препарат при найрізноманітніших локалізаціях раку. Ліки мають широкий спектр дії. Вони добре себе зарекомендували при лікуванні раку підшлункової залози, який погано піддається хіміотерапії”, - сказав В.НОВИЦЬКИЙ.