Півдня не працював "замінований" великий супермаркет

Сьогодні у Харкові через повідомлення про замінування близько 5 годин не працював один з найбільших супермаркетів міста – «Таргет».

Про це повідомила кореспонденту УНІАН керівник Центру зв’язків з громадськістю обласної міліції Лариса ВОЛКОВА.

За її словами, повідомлення про замінування «Таргета» на Московському проспекті надійшло від невідомого з райцентру Нова Водолага близько 8-ї ранку.

Після евакуації кількасот відвідувачів супермаркету та перевірки приміщень спеціальними загонами вибухівки не було виявлено. Близько 13-ї години робота супермаркету була відновлена. Міліція розшукує зловмисника, зазначила Л.ВОЛКОВА.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня у Харкові надходили повідомлення про замінування двох супермаркетів «Восторг». У ході розшуків міліція за підозрою в “замінуванні” затримала жінку 1954 року народження.