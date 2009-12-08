НБУ розпочав ліквідацію одного з банків

НБУ відкликав ліцензію Банку регіонального розвитку і почав процедуру його ліквідації

Національний банк України з 7 грудня відкликав банківську ліцензію АБ «Банк регіонального розвитку», а також ініціював процедуру ліквідації банку.

Про це говориться в постанові НБУ №713 від 2 грудня ц.р., текст якої має в своєму розпорядженні агентство УНІАН.

Як повідомляв УНІАН, постановою правління Національного банку України №157 від 23 березня ц.р. у АБ «Банк регіонального розвитку» введено тимчасову адміністрацію строком до 23 березня 2010 року. Тимчасовим адміністратором призначений незалежний експерт Андрій ЯЦУРА.

Мораторій на задоволення вимог кредиторів банку у вересні ц.р. було продовжено до 23 березня 2010 року.

АБ «Банк регіонального розвитку» створено в 1989 році.

За даними НБУ, на 1 липня 2009 року його акціями володіли Валерій КСЕНЗЕНКО (пряма участь – 33,2045%, опосередкована – 52,1724%), ЗАТ “РодАн-Капітал” (пряма участь – 34,4462%), ТОВ «ІБК «Місто» (пряма участь – 17,7262%).