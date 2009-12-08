У Києві з ефіру пропало майже 30 телеканалів

Попередня причина – аварія

У Києві припинено трансляцію більшості загальнонаціональних каналів. Як повідомляє офіційний сайт компанії “Воля-кабель”, о 16.02 припинено подачу телесигналу з Київського телецентру. Відсутній сигнал в ефірі і відсутній сигнал із супутника. Перервалася трансляція каналів Інтер, Enter-Film, Enter, Глас, Новий канал, ТЕТ, ТРК Україна, 5-й канал, Star TV, UBR, Рада, MTV Україна, СТБ, М1, Тоніс, М2, ICTV, 24, Перший національний, Київська Русь, Сіті, КДТРК, ОТВ, Мегаспорт, 1+1, ТРК Київ, Кіно, К1, К2 у цифровому і аналоговому форматі. Попередня причина – аварія на Київському радіотелевізійному передавальному центрі КРТПЦ.

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