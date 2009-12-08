Ющенко про Волинь, татаро-монголів, УПА і відродження нації

Сьогодні в Луцьку Президент України Віктор ЮЩЕНКО взяв участь в урочистостях з нагоди 810-ї річниці Галицько-Волинського князівства та 70-ї річниці утворення Волинської області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, вітаючи волинян з ювілеєм їхнього краю, В.ЮЩЕНКО наголосив, що Волинь – прадавній український край з великою історичною та культурною спадщиною. «Тут продовжувався простір Галицько-Волинського князівства, заснованого князем Романом Мстиславичем та королем Данилом», - зауважив він. В.ЮЩЕНКО нагадав твердження Михайла Грушевського, що після татаро-монгольської навали саме Галицько-Волинська Русь, залишалася «головним резервуаром української державності та культури, виробленої київською добою». А за часів Богдана Хмельницького волиняни утворили вісім козацьких полків, які боронили рідну землю.

Президент також нагадав, що у новітній історії Волинська земля зродила Українську повстанську армію і явила світові подвиг Колківської республіки. «Волинь – батьківщина багатьох великих українців», – підкреслив глава держави, серед яких – поет і повстанець Данило Братковський, композитор Ігор Стравінський, історик, політолог, філософ В’ячеслав Липинський, письменниця Олена Пчілка, поетеса Леся Українка, історик Агатангел Кримський, фізик Стефан Стубелевич, математик Михайло Кравчук, письменник Юрій ПОКАЛЬЧУК. Волиняни по праву пишаються своїми земляками-сучасниками: поетом, лауреатом Шевченківської премії Василем СЛАПЧУКОМ, правозахисником, президентом Українського пен-клубу Євгеном СВЕРСТЮКОМ, академіком Миколою ЖУЛИНСЬКИМ, золотим голосом України Василем ЗІНКЕВИЧЕМ, краєзнавцем Григорієм ГУРТОВИМ, штангістом Юрієм ЛАВРЕНЮКОМ.

Президент заявив, що сьогодні Волинь – економічно розвинутий регіон України. За останні 5 років в області з’явилися нові підприємства. За його словами, волинські підприємства співпрацюють із 95 країнами світу.

В.ЮЩЕНКО зазначив, що економічний розвиток регіону є ще одним свідченням позитивних зрушень в Україні протягом останніх чотирьох років. Нині, вважає Президент, «Волинь живе повнокровним політичним, національним, економічним життям».

«Разом ми досягли багато. Ми зламали систему, яка нехтувала людиною, тримала її у приреченості і безпросвітності. В Україні з’явився – я хочу сказати це з великим переконанням – Громадянин. В Україні – з великою гордістю хочу сказати – відроджується Нація», – сказав глава держави.

Водночас він підкреслив, що ми не обмежуємося нинішніми ключовими завданнями – вивести людей з бідності і дати надію на справедливість: «Ми хочемо глибинного самоусвідомлення себе як нації: єдиної, неподільної, із самобутнім характером», - додав він.

В.ЮЩЕНКО під час урочистостей також вручив державні нагороди та подяки Президента України.