Київський мер про Голодомор, бюджет і нові станції метро

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ обіцяє докласти максимум зусиль, щоб в державному бюджету України на 2010 рік передбачили потрібну суму коштів для завершення будівництва станцій метро в бік “Теремків”.

Про це йдеться в заяві Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, розміщеній на його персональному сайті.

“Я додам максимум зусиль, щоб наступного року у державному бюджеті заклали більше коштів на будівництво метро, та кияни, нарешті, отримали нові станції”, - говориться в заяві мера столиці у зв’язку з прийнятим Кабінетом міністрів України рішенням про перерозподіл коштів Стабілізаційного фонду, передбачених у державному бюджеті для виконання функцій столиці.

Так, згідно з постановою, як пояснюється в заяві мера, Кабмін спрямує 10 млн. грн. із 200 передбачених на будівництво станцій метро на Куренівсько-Червоноармійській лінії від "Либідської" до "Васильківської" на завершення Меморіалу жертвам голодоморів у Києві.

Перша черга монументу жертвам Голодомору коштувала приблизно 133 млн. грн., загальна вартість Меморіалу - 748 млн. 853 тис. грн.

За словами Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, зараз Київ опинився у дуже скрутному становищі.

“З одного боку ми розуміємо, як важливо зберегти пам`ять народу, навчити наших дітей шанувати пам`ять людей, що загинули у часи Голодомору. І завершити будівництво Меморіалу жертвам голодомору - велика і важлива справа. Але, разом з тим, сотні тисяч киян із нетерпінням чекають на відкриття нових станцій метро”, - зазначає мер столиці.

За його словами, зараз станції метро - "Деміївська", "Голосіївська" і "Васильківська" закінчені на 95%.

“Щоб завершити будівництво, потрібно 3 місяці і 750 млн. грн., включаючи борги... На жаль, такі масштабні проекти, як будування станцій метро, не під силу міському бюджету, і в цьому питанні ми залежимо від рішень уряду”, - говориться в заяві Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО.

Як повідомляв УНІАН, в інтерв’ю муніципальній газеті “ Хрещатик ”, опублікованому 3 червня ц.р. начальник КП "Київський метрополітен” Петро МІРОШНИКОВ заявив, що будівництво трьох нових станцій метро в Києві - “Деміївської”, “Голосіївської” та “Васильківської” Куренівсько-Червоноармійської лінії, не можуть завершити через недофінансування з державного бюджету.

За його поясненням, метро фінансується як містом, так і державою. Водночас, за його словами, свої зобов’язання не виконує якраз остання. За договором, обидві сторони розраховуються за схемою 50 на 50. Однак минулого року, за інформацією П.МІРОШНИКОВА, місто фінансувало будівництво метро на 84%, у той час як держава лише на 16%. Нинішнього року кошти виділяють тільки зі столичної скарбниці.

Нові станції планували ввести в експлуатацію до кінця 2008 року.