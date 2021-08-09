Напередодні 30-ї річниці Незалежності України розпочинається флешмоб "Юстиція. 30 років Незалежності".

Стало відомо, скільки людей народилося в Україні за період незалежності нашої держави. Протягом останніх 30 років на світ з'явилося майже 14 мільйонів громадян України.

Про це повідомила прес-служба Міністерства юстиції.

"Понад 13 млн 649 тис. – саме стільки маленьких громадян України з’явилося на світ упродовж років незалежності нашої держави. Саме стільки народжень малюків було зареєстровано органами державної реєстрації актів цивільного стану протягом останніх 30 років", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожБіля Офісу Зеленського з'явилися "фантастичні звірі" (фоторепортаж)У міністерстві нагадали, що напередодні 30-ї річниці Незалежності України розпочинається флешмоб "Юстиція. 30 років Незалежності".

"Будемо щодня розповідати вам цікаві факти про досягнення у сфері юстиції за останні 30 років", - додали в Мін'юсті.

День Незалежності України

Окрім цього, раніше УНІАН вже повідомляв, що у львівській кав'ярні замість килимка постелили "прапор ДНР".

Автор: Леся Лещенко