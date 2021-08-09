Стало відомо, скільки людей народилося в Україні за період незалежності нашої держави. Протягом останніх 30 років на світ з'явилося майже 14 мільйонів громадян України.
Про це повідомила прес-служба Міністерства юстиції.
"Понад 13 млн 649 тис. – саме стільки маленьких громадян України з’явилося на світ упродовж років незалежності нашої держави. Саме стільки народжень малюків було зареєстровано органами державної реєстрації актів цивільного стану протягом останніх 30 років", - йдеться у повідомленні.
Читайте такожБіля Офісу Зеленського з'явилися "фантастичні звірі" (фоторепортаж)У міністерстві нагадали, що напередодні 30-ї річниці Незалежності України розпочинається флешмоб "Юстиція. 30 років Незалежності".
"Будемо щодня розповідати вам цікаві факти про досягнення у сфері юстиції за останні 30 років", - додали в Мін'юсті.
День Незалежності України
- Як повідомляв, УНІАН, Зеленський презентував заходи до 30-го Дня Незалежності України: відбудуться військовий парад, концерт та святкове шоу.
- До свята МВС готує безпрецедентні заходи безпеки.
- У МОЗ озвучили рекомендації щодо святкування Дня Незалежності під час епідемії COVID-19 та порадили не пити алкоголь.
Також вже відомо, що до Дня Незалежності України з концертом приїде світова зірка.
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У День Незалежності Разумков скликає засідання Верховної Ради.
А за дорученням Олени Зеленської у святковий день на Хортиці відкриється перший безбар’єрний простір.
Також відомо, що на честь Дня Незалежності в Києві перекриють весь центр.
Окрім цього, раніше УНІАН вже повідомляв, що у львівській кав'ярні замість килимка постелили "прапор ДНР".