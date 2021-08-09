Власники пишуть, що допомагають українським військовим.

У Львові власники кав'ярні "Кава мілітарі" використовують замість килимка прапор так званої "Донецької народної республіки".

Фото опубліковано у Telegram-каналі "Останній блокпост".

На знімку можна побачити, що відвідувачі стоять у черзі на килимці.

"Кав'ярня у Львові. Прапор фейкової республіки саме там де і має бути і використовується за призначенням", - йдеться у повідомленні.

На сторінках кав'ярні у соцмережах відзначається, що вони щомісяця віддають частину прибутку на українське військо.

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Автор: Людмила Жерновська