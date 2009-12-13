Чернівці отримали з Німеччини грант на 500 тисяч євро

Німецький державний банк KfW виділить Чернівцям грант на півмільйона євро для покращення міського водопостачання. Відповідну угоду підписали міський голова Микола ФЕДОРУК та директор банку KfW у Києві Крістіан ДЬОРНЕР.

Як передає кореспондент УНІАН, Крістіан ДЬОРНЕР відзначив, що німецький державний банк KfW вже 15 років співпрацює з Україною і за цей час проінвестував майже 500 мільйонів євро для реалізації інноваційних проектів у сфері житлово-комунального господарства, енергозбереження та фінансів.

За два останніх роки представники банку відвідали 20 міст України, у 15 з яких провели ґрунтовні дослідження. За результатами цих досліджень для співпраці у розвитку інновацій банк обрав Чернівці, Львів та Кременчуг. Чернівці зацікавили банк готовністю до конструктивної співпраці та наявністю конкретних інноваційних проектів,одним з яких є проект модернізації системи водопостачання.

За підписаною угодою банк на безповоротній основі надає Чернівцях грант у розмірі 500 тисяч євро на розробку техніко-економічного обґрунтування проекту модернізації міської системи водопостачання.

З метою визначення виконавця цього обґрунтування вже проведено міжнародний відкритий тендер, у якому взяли участь вісім компаній з Німеччини, Данії, Австрії. Після кваліфікаційного відбору до фіналу тендеру дійшли три компанії, які набрали понад 70 із 100 можливих балів.

Оцінка кваліфікаційної заяви кожної компанії здійснювалася з врахуванням її фінансової спроможності, наявності відповідного кадрового ресурсу та досвіду з розробки подібних проектів у сфері водопостачання впродовж останніх п’яти років, доступності технічної експертизи. Основним критерієм для визначення переможця тендеру є якість запропонованої ним методології, враховуватиметься також ціна експертних послуг. Головною метою проекту є покращення системи водопостачання Чернівців.

Як зазначив М.ФЕДОРУК, Чернівці мають намір використати досвід Німеччини, щоб водопостачання у місті відповідало європейським стандартам – як за якістю води, так за економічними показниками цієї послуги.

Кінцевим результатом реалізації проекту може стати спорудження так званого «Прутського водозабору», що призведе до значного здешевлення води у Чернівцях.