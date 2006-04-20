Очікується незначне похолодання

Завтра в Україні очікується мінлива хмарність. У західних областях, а вдень місцями в Україні невеликі короткочасні дощі, окремі грози. Вітер переважно східний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-10°, вдень 16-21°, на узбережжі морів місцями 10-15°; у Карпатах вночі 0-5° тепла, вдень 5-10°.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, 22-23 квітня - мінлива хмарність. У західних, східних, Вінницькій, Одеській областях, а вдень 23 квітня місцями і в Приазов”ї та Криму короткочасні дощі, окремі грози; на решті території без істотних опадів. Вітер східний, північно -східний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-10°, вдень 15-20°, у південній частині та на Закарпатті місцями 21-23°, 23 квітня у північних і центральних областях зниження температури вночі до 1-6° тепла, вдень до 12-17°; в Карпатах вночі 1-6° тепла, вдень 6-11°.

24-25 квітня - переважно без опадів, лише вдень у західних та східних областях, а 25 квітня і в Призов’ї та Криму короткочасні дощі, грози. Температура вночі 0-6° тепла, вдень 12-18°.

У Києві та області у п’ятницю очікується мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура у Києві вночі 8-10°, вдень близько 20°; по області вночі 5-10°, вдень 16-21°.

22-23 квітня - мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с. Температура 22 квітня вночі 5-10° тепла, вдень 15-20°, 23 квітня зниження температури вночі до 1-6° тепла, вдень до 12-17°.

24-25 квітня - погода без істотних змін.