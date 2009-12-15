Делегація Конституційного суду Німеччини прибула до Києва

Делегація наукових співробітників Федерального Конституційного суду Німеччини 14 грудня прибула з дводенним візитом до Києва для обміну досвідом з українськими колегами.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Конституційного суду України, під час перебування у Києві гості ознайомляться зі структурою і засадами діяльності КСУ, візьмуть участь у фахових дискусіях з українськими колегами.

У складі делегації - представники німецького фонду Міжнародного правового співробітництва, експерти-правники, які працюють у різних структурних підрозділах і на консультативних посадах у Федеральному Конституційному суді ФРН.

Сьогодні українські та німецькі спеціалісти взяли участь у семінарі з практичних питань роботи експертних служб і наукових консультантів КСУ і ФКС ФРН. Відбувся обмін інформацією щодо питань конституційного і конституційно-процесуального права, практики проваджень за конституційними зверненнями громадян, методики підготовки текстів рішень та інших важливих аспектів забезпечення конституційного процесу.

Особливу увагу гості приділили роботі структурних підрозділів Секретаріату КСУ, аналогів яких у ФКС Німеччини немає.