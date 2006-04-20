На НЗФ «ніяких соціальних потрясінь”, просто аудит

Генеральний директор ВАТ «Нікопольський завод феросплавів», голова правління Володимир КУЦИН поновлений на посаді за рішенням суду. Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в Дніпропетровську повідомив журналістам міський голова Нікополя Сергій СТАРУН.

За його словами, рішення суду ухвалене 7 березня 2005 року і виконане державними виконавцями 14 квітня. За словами С.СТАРУНА, у нього склалися нормальні ділові і партнерські стосунки з В.КУЦИНИМ. Мер Нікополя заявив, що після зміни керівництва на НЗФ не сталося «ніяких соціальних потрясінь, завод працює».

С.СТАРУН також повідомив, що зараз на НЗФ проводиться аудиторська перевірка. За його словами, це «природний процес при зміні керівництва на підприємстві» (В.КУЦИН обіймав посаду гендиректора - голови правління НЗФ до 6 червня 2005 року, після чого був відправлений у безстрокову відпустку. До 14 квітня 2006 року в.о. Гендиректора - голови правління був Олександр НЕУСТРОЄВ. - УНІАН).

Довідка УНІАН. У 2005 році за рішенням суду контрольний держпакет НЗФ повернено в держвласність, проте до останнього часу Фонд держмайна заявляв, що не може вступити в права власності на акції НЗФ, оскільки акції не переказані на рахунки Фонду.

14 квітня 2006 року кабінет гендиректора НЗФ зайняв В.КУЦИН. Мінпромполітики і Фонд державного майна України заявили, що не приймали ніяких рішень щодо зміни керівника ВАТ «Нікопольський завод феросплавів».