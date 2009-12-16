Луценко попереджає членів виборчих комісій про відповідальність

Міністерство внутрішніх справ підготувало для членів виборчих комісій звернення щодо недопущення ними фальсифікацій на виборах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Тернополі повідомив міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО.

«Ми розсилаємо це звернення діючим членам виборчих комісій, щоб вони чітко знали свою відповідальність, а також замислились, чи варто брати гріх на душу за гроші, які платять організатори фальсифікацій», – сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

За його словами, у зверненні перераховано статті Кримінального кодексу щодо фальсифікації виборів і вказано, яка відповідальність чекає за скоєння такого порушення. Також описано випадки порушення кримінальних справ після виборів 2004 і 2006 років щодо працівників дільничних виборчих комісій.

Цього року, зауважив Ю.ЛУЦЕНКО, надійшов «серйозний сигнал» після позачергових виборів до Тернопільської обласної ради. «Коли було піднято документацію в обраних дільницях, міліція виявила кілька сотень сфальсифікованих підписів громадян, які не брали участі у виборах. Порушено три кримінальні справи, вони передані у прокуратуру. Правда, по одній із них, як мені відомо, секретар комісії була притягнута до адміністративної відповідальності», – повідомив міністр.

Разом з тим, він застеріг членів ДВК від будь-яких зловживань. «Бо ті, хто підкуповують, потім сховаються у тінь. Як показує досвід, вони потім так і не здані правосуддю, а покарання несуть ті стрілочники, які взяли всю провину на себе. І родичам членів виборчих комісій радив би нагадати, що вони їх хочуть бачити здоровими вдома, а не носити їм потім передачі», – наголосив Ю.ЛУЦЕНКО.