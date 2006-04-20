Кабмін визначив обсяги держзамовлення

Кабінет Міністрів України визначив обсяги фінансування держзамовлення на товари, роботи і послуги за галузями на поточний рік. Про це йдеться в постанові уряду «Про державне замовлення на закупівлю товарів, виконання робіт, надання послуг для державних потреб в 2006 році» від 19 квітня, текст якого розміщено на офіційному порталі уряду.

Зокрема, згідно з документом, уряд в 2006 році виділяє Міністерству охорони навколишнього середовища 846,49 млн. грн. на фінансування держзамовлення на заходи із забезпечення збільшення запасів корисних копалин, а також на топографо-геодезичні роботи.

Крім того, уряд виділяє 400 млн. грн. Держрезерву на здійснення державних закупівель зерна і продовольства. Міністерству фінансів України виділено 9,225 млн. грн. на закупівлю дорогоцінних металів. За Держкомземом закріплено кошти в обсязі 56,5 млн. грн. на проведення земельної реформи, а також на проведення заходів із забезпечення охорони земельних і водних ресурсів.

На закупівлю друкованої продукції уряд виділив Міністерству освіти і науки 159,6 млн. грн., Мінагрополітики - 500 тис. грн, Держкомтелерадіо - 18 млн. грн., НАН України - 8,3 млн. грн., Міністерству охорони здоров`я - 150 тис. грн.

На розробку новітніх технологій і розвиток науки уряд виділив 299,4 млн. грн., зокрема Мінпаливенерго - 11,9 млн. грн., Мінпромполітики - 19,7 млн. грн., НАН України - 122,8 млн. грн.

На фінансування держзакупівель для забезпечення діяльності апарату Верховної Ради уряд виділив 20,5 млн. грн.

На держзакупівлі у сфері культури Кабмін виділив 422,65 млн. грн., зокрема Держкомтелерадіо - 317,5 млн. грн.

Всього в 2006 році на фінансування державних закупівель уряд виділив 2 млрд. 524 млн. грн.