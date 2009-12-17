У Донецькій області на карантин закрито 766 шкіл

У Донецькій області на сьогоднішній день вже 766 загальноосвітніх шкіл (із 1085) закрито на карантин через зростання захворюваності учнів на грип і ГРВІ. (Вчора, 16 грудня, було закрито 704 школи – УНІАН.)

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила виконуюча обов`язки головного державного санітарного лікаря Донецької області Лариса ГУСЕВА.

Згідно з повідомленням, у зв`язку з погіршенням епідемічної ситуації місцевими територіальними органами виконавчої влади вводяться обмежувальні заходи в навчальних закладах.

Тимчасово припинено навчальний процес у школах через відсутність на заняттях більш як 20% учнів внаслідок захворюваності на грип і ГРВІ. Припинено - постановами головних державних санітарних лікарів міст і районів і рішеннями місцевих надзвичайних протиепідемічних комісій. Найбільше закрито шкіл у містах: Донецьку (164 школи), Макіївці (73) і Маріуполі (72).

В цілому, характеризуючи ситуацію із захворюваністю на грип і ГРВІ в регіоні, в.о. головного санітарного лікаря повідомила, що в Донецькій області зберігається напружена епідемічна ситуація.

Так, за минулу добу було зареєстровано 13 тис. 146 звернень за меддопомогою хворих на грип, респіраторні інфекції та їх ускладнення.

З початку моніторингу (з 30.10.09 р.) загальна кількість хворих в області становила 225 тис. 476, зокрема дітей до 18 років – 125 тис. 276 (52,2%), стаціонарне лікування одержали 12 тис. 377 хворих, із них виписано після одужання – 11 тис. 179 чоловік.

За інформацією Л.ГУСЕВОЇ, з початку епідперіода в області з діагнозом «пневмонія» померли 49 чоловік, зокрема четверо дітей. У 23 зразках секційного матеріалу померлих, досліджених у Центральній СЕС м. Києва і Донецькій обласній СЕС, було встановлено наявність грипу A/H1N1, у 14 – результат негативний і 12 зразків ще досліджуються.