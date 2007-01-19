У Києві стартує міжнародний турнір-фестиваль зі спортивного бального танцю

20 січня о 9-00 у Києві розпочнеться Третій дводенний традиційний Відкритий міжнародний турнір-фестиваль зі спортивного бального танцю “Зоряна Україна – 2007”. IDSF OPEN Standard & IDSF OPEN Latin. IPDSC Open 2007 серед професіоналів. Організатори - Міжнародна Федерація Спортивного танцю (IDSF), International Professional Dance Sport Council (IPDSC), Всеукраїнська спілка Громадських організацій “Спорт і танці”, Українська Рада танцю, дитячий спортивно-танцювальний клуб “Калейдоскоп”. Судді - представники Франції, Італії, Польщі, Білорусі, Молдови, Росії, України. Початок 2 відділення о 15-00, 3-го о 19-00 (Міжнародний виставковий центр, Броварський просп., 15, 2-й павільйон, ст..м.”Лівобережна”). Потрібна акредитація. Телефон: 8-067-403-7-402.

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