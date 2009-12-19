Виробництво французьких ракет для корветів можна розмістити в Києві

Міністерство оборони України розглядає можливість виробництва Державною акціонерною холдинговою компанією “Артем” ракетного озброєння французької розробки, яким планується оснастити українські військові кораблі класу “корвет”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив директор Департаменту із закупівлі озброєнь і військової техніки Міноборони Володимир ГРЕК 17 грудня журналістів після підписання Міністерством оборони контракту з ДАХК «Чорноморський суднобудівний завод» на будівництво серії військових кораблів класу "корвет".

За словами представника оборонного відомства, попередні переговори про можливість виробництва ракетної зброї, розробленої у Франції, на українських підприємствах вже ведуться з французькими партнерами.

“У перспективі - виробництво ракет для корветів може бути розміщене на заводі “Артем”, - сказав В.ГРЕК, і додав: “Наші зарубіжні партнери одержали від свого уряду дозвіл на передачу нам техніко-економічних пропозицій. Після підписання контракту уряд Франції дасть другий дозвіл – на поставку зброї до України. Протягом наступного року ми обговорюватимемо можливість перенесення частини робіт, пов`язаних з виробництвом цього озброєння, на українські підприємства”.

При цьому В.ГРЕК повідомив, що 17 грудня представники французької компанії MBDA, основного постачальника ракетного озброєння, для українських корветів побували на заводі «Артем».

Як повідомив в інтерв`ю УНІАН аташе з питань оборони Посольства Франції в Україні, капітан 2-го рангу Алекс ВІЛЛЕР, відвідини французькою делегацією ДКБ «Промінь» і ДАХК «Артем» відбулися в рамках роботи українсько-французької комісії з питань військово-технічної співпраці. «Під час візиту обговорювалася можливість співпраці між українськими і французькими підприємствами ОПК в рамках проекту з будівництва українського корвета. Йшлося про перспективи, і поки про конкретні терміни початку спільної роботи говорити ще рано», - сказав А.ВІЛЛЕР.

Кажучи про вибір французьких компаній як постачальника озброєнь, В.ГРЕК відзначив, що Міністерством оборони була виконана серйозна попередня робота з цього питання. “Це була велика і нелегка праця, тому що багато країн, до яких ми зверталися, відмовили нам у поставках зброї для корвета. Протягом трьох років Міноборони працювало з урядами європейських країн для того, щоб одержати дозвіл на поставки зброї. Ми дуже вдячні військовому аташе Франції в Україні за те, що він допоміг у розв’язанні цієї проблеми”, - додав В.ГРЕК.

Він також підкреслив, що рішення про закупівлю імпортного озброєння для корветів ухвалене і схвалене на найвищому рівні вже давно. “Сьогодні перед нами стоїть завдання здати перший корабель у 2012 році. В зв`язку з цим з українського озброєння, якого на корветі налічуватиметься 23 зразки, ми відібрали тільки те, яке або вже готове до виробництва, або його розробка перебуває на високому ступені готовності для того, щоб вже через три роки бути встановленим на кораблі. Серед українського устаткування, яке встановлюватиметься на корвети, можна відзначити системи радіолокації, гідроакустики, системи управління кораблем і зв`язок. Головне – це кінцевий двигун виробництва “Зоря-Машпроект””, - пояснив представник Міноборони.

При цьому він констатував відсутність в Україні готових розробок щодо ракетного озброєння корабельного базування. “Якщо ж ми говоримо про зенітно-ракетний комплекс, то його створення в Україні може затягнутися на 10-12 років”, - сказав В.ГРЕК.

Як повідомляв УНІАН, згідно з програмою створення кораблів класу «корвет», на Чорноморському суднобудівному заводі (ЧСЗ) до 2026 року планується побудувати 10 кораблів класу «корвет».

У будівництві кораблів братимуть участь близько 30 вітчизняних підприємств. Озброєння для українських корветів поставлятимуть французькі компанії DCNS, MBDA, Eurotorp.

У 2010 році на виконання робіт зі спорудження першого корабля з Державного бюджету буде виділено близько 180-200 млн. грн. Фіксована ціна будівництва одного корвета визначатиметься через місяць після здачі першого корабля.

За словами В.ГРЕКА, прогнозна ціна першого корабля становить близько 250 млн. євро. «Перший серійний корабель має коштувати близько 210 млн. євро, тоді як в Європі вартість подібних кораблів становить близько 300 млн. євро», – додав він.

Довідка УНІАН. ДАХК «Артем» була створена у 1996 р. на базі Київського виробничого об`єднання ім. Артема. До складу компанії входять 16 відкритих акціонерних товариств. Компанія виробляє і експортує: керовані авіаційні ракети середньої дальності класу “повітря-повітря” типів Р-27, Р-27Э, Р-27Т, Р-27ЭТ різних модифікацій; протитанкові керовані ракети різних калібрів (120 мм і 125 мм). На підприємстві виробляється комплекс «Гурт-М», призначений для підготовки до застосування і технічного обслуговування авіаційної керованої зброї. Крім того, ДАХК «Артем» випускає широкий перелік продукції цивільного призначення.