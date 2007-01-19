На Водохреще посвятили Чорноріченське водосховище

У Севастополі сьогодні, на свято Водохреще, освятили Чорноріченське водосховище, яке є основним постачальником міста питною водою.

Як передає кореспондент УНІАН, церковний обряд освячення безпосередньо на місці правив Благочинний Севастопольського округу отець ГЕННАДІЙ. В цьому заході, який у місті відбувається вже не вперше, взяли участь начальник головного управління житлово-комунального господарства Севастопольської міської державної адміністрації Володимир ХІБУЧЕНКО, керівництво ДКП „Севміськводоканал”, журналісти.

Як повідомляв УНІАН, 9 листопада внаслідок забруднення води з річки Чорна був припинений водозабір і подача води в південну частину Севастополя. Без водопостачання тоді залишилося більше 70% населення міста (близько 200 тис. осіб). 10 листопада заступник головного державного санітарного лікаря України Михайло СИТЕНКО повідомив, що причиною забруднення питної води в Севастополі стали водорості та незадовільний стан очисних споруд.

13 листопада перший заступник голови Севастопольської МДА Володимир КАЗАРІН запевив: „Мы зміняимо і систему очищення води, ми відмовлятимемося від її хлорування, переходитимемо на інші, сучасні компоненти, які забезпечать більш багатоступінчате очищення води... Перероблятимемо і самі очищувачі”.