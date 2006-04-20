Міністр аграрної політики України Олександр БАРАНІВСЬКИЙ прогнозує через 3-4 роки занепад молочної галузі в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні в Полтаві О.БАРАНІВСЬКИЙ сказав, що в Україні через 3-4 роки нікому буде поставляти молоко на молокозаводи, оскільки підприємства закуповують його у населення, а люди старіють, і кількість корів у них зменшується.

За його словами, молоко, що закуповується у населення, низької якості і після вступу України в Світову організацію торгівлі нашій державі заборонять виробляти з такого молока продукцію.

«У даній ситуації нам варто йти шляхом Росії і Білорусі, де посиленими темпами будують великі тваринницькі комплекси», - заявив міністр.