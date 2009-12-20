БЮТ пояснив, чому не палитиме офісів ПР

БЮТ спростовує звинувачення у причетності до підпалу офісів ПР у Запоріжжі та на Івано-Франківщині

Блок Юлії Тимошенко не має відношення до підпалу двох офісів Партії регіонів у Запоріжжі та Івано-Франківській області. Про це заявив БЮТівець Святослав ОЛІЙНИК, коментуючи заяву регіоналки Ганни ГЕРМАН, передає Ліга.net

"БЮТ до цього (підпалу офісів - УНІАН) не має ніякого відношення", - підкреслив депутат.

При цьому він зауважив, що підпал офісів у будь-якому випадку є кримінальним злочином. Водночас, С.ОЛІЙНИК вважає "некоректним" звинувачення Г.ГЕРМАН певної політичної сили в підпалі.

Крім того, депутат підкреслив, що БЮТ не має потреби в прихильниках, які могли б зробити подібні дії.

"Такі прихильники точно не потрібні. Навіщо? Ми ж не будуємо на кримінальних діях свою політику", - сказав С.ОЛІЙНИК.

Як повідомляв УНІАН, Г.ГЕРМАН заявила, що в ніч на неділю невстановленими поки особами вчиненіопідпали офісів Партії регіонів в Івано-Франківській області та Запоріжжі.

"Ми розцінюємо ці інциденти як терористичні акти проти нашого кандидата в президенти і пов`язуэмо їх з екстремістськими випадами Юлії ТИМОШЕНКО на телеканалі "Україна" в програмі "Шустер Live" в ніч на суботу", - підкреслила вона.