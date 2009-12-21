Багатодітні сім’ї отримуватимуть телефони поза чергою

07:34, 21 грудня 2009
Суспільство
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Повідомляє Держадміністрація зв`язку 

З 1 січня 2010 року багатодітні сім`ї матимуть право позачергового встановлення квартирних телефонів та 50-відсоткової абонентної плати за користування квартирним телефоном.

Про це УНІАН повідомили у Державній адміністрації зв’язку Міністерства транспорту та зв’язку України.

У повідомленні зазначається, що 1 січня 2010 року набирає чинності Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань соціального захисту багатодітних сімей», яким передбачено, зокрема, надання багатодітним сім’ям, що мають трьох і більше неповнолітніх дітей, пільг з оплати житлово-комунальних послуг, палива, абонентної плати за користування телефоном (позачергове встановлення квартирних телефонів та абонентна плата за користування квартирним телефоном у розмірі 50 відсотків від затверджених тарифів).

Крім того, повідомляється, що дітям з багатодітних сімей надається можливість безоплатного проїзду усіма видами міського пасажирського транспорту (крім таксі), автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських і міжміських маршрутів.

За інформацією Держзв’язку, право на пільги мають особи, які занесені до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги (ЄДАРП).

 

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