Рівень води у річках Криму може піднятися на 0,5-1,5 метра

На річках Криму сьогодні очікується підйом рівня води на 0,5-1,5 метра.

Як сказано в штормовому попередженні прес-служби кримського управління МНС, на території автономії можливі сильні дощі, в горах – сильний сніг. Не виключено посилення швидкості північно-західного вітру до 15-20 м/с (місцями пориви – 25-30 м/с). Проїзд дорогами Криму вільний.

Через обмерзання проводів залишаються без електрики шість кримських сіл. Бригади електриків проводять ремонтні роботи.