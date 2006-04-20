5 пріоритетів освіти від міністра-соціаліста

Міністр освіти і науки Станіслав НІКОЛАЄНКО назвав 5 пріоритетних напрямків удосконалення освітньої системи в Україні протягом року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр сказав на прес-конференції в Луцьку.

За його словами, у планах Міносвіти - протягом року перевірити вищі навчальні заклади різних форм власності на предмет якісного надання освітніх послуг. Як зазначив С.НІКОЛАЄНКО, «не може викладач, який має право навчати молодших спеціалістів - готувати магістрів!».

Другим завданням, яке ставить перед собою міністерство буде демократизація у навчальних закладах, тобто трудові колективи зможуть самі обирати керівництво школи, коледжу чи університету.

Наступним за важливістю С.НІКОЛАЄНКО назвав питання соціального захисту освітян. Він сказав, що в Україні повинна працювати схема «щасливий вчитель – щасливий учень – щасливі батьки». До початку нового року заробітна плата вчителя у середній школі має сягнути не менше 900 грн., а викладача ВНЗ – близько 1500 тис.грн. Забезпечення житлом освітян теж буде на контролі міністерства. Щодо Волині, то наразі 523 вчителі чекають на житло.

Четвертим та п’ятим пунктами є «громадянська концепція національного вихованні та інноваційний розвиток знань, бо без нового немає якісного», - зазначив С.НІКОЛАЄНКО.