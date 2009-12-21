Чемпіон України з дзюдо застрелив 18-річного хлопця за відмову випити з ним

Чемпіон України з дзюдо Євген СОТНИКОВ застрелив 18-річного хлопця в Запоріжжі за те, що той відмовився з ним випити.

Як передає кореспондент УНІАН, таку версію вбивства, скоєного 19 грудня в кафе на території Заводського району Запоріжжя, озвучив сьогодні на прес-конференції начальник ГУ МВС України в Запорізькій області Віктор ОЛЬХОВСЬКИЙ.

"У кафе сидів СОТНИКОВ зі своєю компанією, за сусіднім столиком сиділа інша компанія, в якій був 18-річний хлопець. Спочатку СОТНИКОВ смикнув 16-річного хлопчину, щоб той із ним випив... Хлопець відповів, що не п`є. Його, напевно, ангел уберіг - пістолет СОТНИКОВА дав осічку. А коли інший, 18-річний хлопець теж відмовився з ним випити, СОТНИКОВ приставив пістолет до його скроні й вистрілив. Хлопець загинув на місці", - розповів В.ОЛЬХОВСЬКИЙ, зазначивши, що дозволу на зброю Є.СОТНИКОВ не мав.

За словами В.ОЛЬХОВСЬКОГО, за фактом умисного вбивства порушено кримінальну справу. Ведеться слідство.

Як повідомляв УНІАН, 19 грудня ввечері в кафе "Діана" в Заводському районі Запоріжжя був виявлений мертвим 18-річний хлопець, причиною смерті якого стало кульове поранення в голову.

У ГУ МВС України в Запорізькій області підтвердили, що злочин скоїв відомий український спортсмен Є.СОТНИКОВ.

Є.СОТНИКОВ народився 20 листопада 1980 року в Запоріжжі. Закінчив Запорізький державний університет. Заслужений майстер спорту.

Виступаючи у ваговій категорії понад 100 кг, завоював третє місце на чемпіонаті світу в 2003 році. Напередодні Олімпіади-2004 року був дискваліфікований. Бронзовий призер чемпіонату Європи 2008 року.

Одружений, має сина.

Судимий за завдання тілесних ушкоджень (у 2007 році в Запоріжжі вистрілив у ногу людині, яка нібито напала на нього).

У листопаді 2008 року був оголошений міліцією в розшук після того, як під час святкування дня народження в одному з кафе Заводського району Запоріжжя, не поділивши щось зі своїм знайомим, перебуваючи в стані алкогольного сп`яніння, вдарив його ножем. Поранення виявилося не смертельним, але серйозним для того, щоб міліція кваліфікувала діяння спортсмена як "завдання тяжких тілесних ушкоджень".

Згодом кримінальну справу за даним фактом було закрито у зв`язку з тим, що постраждалий забрав заяву й офіційно відмовився від будь-яких претензій до Є.СОТНИКОВА.

Цього року спортсмен, який з 28 листопада 2008 року по 21 липня 2009 року розшукувався міліцією за завдання ножового поранення землякові, переміг на чемпіонаті України з дзюдо серед чоловіків у ваговій категорії понад 100 кг.