На лікування дітей за кордоном виділено ще 22 мільйони

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав закон про виділення додатково 22 млн. грн. на лікування українців за кордоном.

Про це повідомляється на офіційному сайті глави держави.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила цей закон 15 грудня.

Законом передбачається на 22 млн. грн. збільшити обсяг бюджетних призначень Міністерству охорони здоров’я. Джерелом покриття додаткових видатків передбачено збільшення прогнозу вивізного мита на відповідний обсяг у поточному році. Ухвалення закону дасть можливість забезпечити проведення операцій хворим дітям, які потребують трансплантації кісткового мозку та перебувають на черзі в Міністерстві охорони здоров’я України.