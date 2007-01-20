Цушко представив одеській міліції ”достатньо вдалого” начальника

Сьогодні міністр внутрішніх справ України Василь ЦУШКО представив особовому складу Одеського обласного управління міліції нового начальника - полковника Геннадія ПОДРОЙКА.

До свого нинішнього призначення 48-річний Г.ПОДРОЙКО обіймав посаду першого заступника керівника УМВС – голови кримінальної міліції області.

Він змінив на посту колишнього керівника, генерал-лейтенанта міліції Богдана КЕРНИЦЬКОГО, якого парламентський комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності рекомендував керівництву відомства звільнити з посади, про що раніше повідомив журналістам голова парламентського Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Володимир СІВКОВИЧ. При цьому про причини, якими мотивувався подібний намір, він не повідомив.

Це зробив по суті заступник міністра внутрішніх справ Михайло КОРНІЄНКО, вказавши на зустрічі з журналістами, що «після зміни керівництва МВС вимоги до особового складу посилилися, у зв`язку з чим рапорти про відставку було запропоновано написати тим, хто "скажімо, недостатньо вдало виконує свої обов`язки".

М.КОРНІЄНКО заперечував політичні підстави в питанні відставки деяких керівників обласних управлінь МВС, проте не виключив ротації серед них. "Політичного грунту немає, настав час, коли треба виконувати нові вимоги", - сказав заступник міністра.

Довідка УНІАН. Г.ПОДРОЙКО народився у Ворошиловграді. В 1984 р. закінчив Ворошиловградський державний педагогічний інститут, в 1997 р. – Національну академію внутрішніх справ України. У Одеську область переведений в листопаді 2001 р. з посади начальника управління кримінального розшуку Луганської області. З моменту переведення і до жовтня 2003 р. перебував на посту заступника (потім – першого заступника) начальника УМВС в Одеській області, начальника кримінальної міліції. Нагороджений медалями «За бездоганну службу» ІІ і ІІІ ступенів.