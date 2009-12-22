Віталій Кличко отримав відзнаку Міністерства оборони

Лідер одноіменного Блоку в Київській міській раді та відомий спортсмен отримав відзнаку Міністерства оборони України «Доблесть і честь».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Блоку Кличка, нагороду сьогодні В.КЛИЧКУ на колегії в Міноборони вручив виконуючий обов’язки міністра оборони України Валерій ІВАЩЕНКО.

«Тримати в руках одну з найвищих відзнак Міністерства оборони України – це велика честь для мене. Я дуже вдячний вам за теплі слова, позитивні емоції, за небайдужість до моєї політичної та спортивної діяльності», – подякував В.КЛИЧКО.

Звертаючись до учасників колегії, він наголосив на тому, що про проблеми української армії він дізнається не з газет: "Я виріс в армійській родині, постійно спілкуюся із людьми у погонах”.

В.КЛИЧКО висловив переконання, що нині військові сили – чи не єдиний громадський інститут, який не втратив довіри українців. “Бо попри недофінансування і брак уваги з боку держави, не бере участі у політичних баталіях, а солдати й офіцери чесно виконують свою роботу», – зазначив політик.

На думку В.КЛИЧКА, повага до людей в погонах, які дали клятву на вірність Батьківщині, та в будь-який момент готові пожертвувати найціннішим – власними життями – повинна бути в кожного громадянина України.