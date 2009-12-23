МНС попереджає про загрозу підйому води і сходження лавин

23-25 грудня на річках басейнів Сяну і Дністра очікується підйом рівнів води на 0,5-1,5 м, можливе формування заторів льоду з додатковим підйомом рівнів води на 0,5 м.

Про це повідомили УНІАН у ГУ МНС України у Львівській області.

Як зазначається у повідомленні, на річках Стрий, Яблунька у межах Турківського і Дрогобицького районів Львівської області не виключений підйом рівнів води до небезпечних відміток.

МНС попереджає про небезпеку сходження лавин у високогір‘ї Карпат, а також ожеледицю на гірських дорогах та опади у вигляді мокрого снігу.