Пам'ятник Миколі Касьяну встановлять на батьківщині

Пам`ятник видатному лікарю Миколі Касьяну, який помер наприкінці жовтня цього року, планують встановити в його рідному місті Кобеляки до дня народження (10 квітня).

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомили в мерії Кобеляк.

За її даними, такої домовленості було досягнуто під час зустрічі головного архітектора Полтавської області Юрія ПЕТРУКА і мера Кобеляк Олександра ІСИПА.

"Під час зустрічі було вирішено, що конкурс на кращий пам`ятник не проводитиметься, оскільки це довго і дорого. Будівництво пам`ятника здійснюватиметься не за бюджетні кошти, а за спонсорські. Збором коштів займатиметься громадська організація "Сила Громади". Проект пам`ятника створять фахівці Полтавського національного технічного університету", - повідомили в мерії.

За попередніми даними, пам`ятник буде зроблений з бетону, закованого в бронзу чи мідь.

Монумент планують встановити в Кобеляках на розі вулиці Леніна, перейменованої на вулицю М.Касьяна, і вул. Шевченка.

Довідка УНІАН. Микола Касьян народився і жив у місті Кобеляки Полтавської області, помер у віці 75 років 28 жовтня цього року. Родоначальник мануальної терапії, народний лікар СРСР, заслужений лікар України. У 1993 році ім`я Н.Касьяна занесли до Книги рекордів Гінеса як людини, яка впродовж року вправила хребетні диски 41 тис. 251 хворому, серед них 19 тис. 359 дітям.