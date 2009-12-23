Пам'ятник Миколі Касьяну встановлять на батьківщині

22:37, 23 грудня 2009
Суспільство
1210 0

Журналістам повідомили в мерії Кобеляк

Пам`ятник видатному лікарю Миколі Касьяну, який помер наприкінці жовтня цього року, планують встановити в його рідному місті Кобеляки до дня народження (10 квітня).

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомили в мерії Кобеляк.

За її даними, такої домовленості було досягнуто під час зустрічі головного архітектора Полтавської області Юрія ПЕТРУКА і мера Кобеляк Олександра ІСИПА.

"Під час зустрічі було вирішено, що конкурс на кращий пам`ятник не проводитиметься, оскільки це довго і дорого. Будівництво пам`ятника здійснюватиметься не за бюджетні кошти, а за спонсорські. Збором коштів займатиметься громадська організація "Сила Громади". Проект пам`ятника створять фахівці Полтавського національного технічного університету", - повідомили в мерії.

За попередніми даними, пам`ятник буде зроблений з бетону, закованого в бронзу чи мідь.

Монумент планують встановити в Кобеляках на розі вулиці Леніна, перейменованої на вулицю М.Касьяна, і вул. Шевченка.

Довідка УНІАН. Микола Касьян народився і жив у місті Кобеляки Полтавської області, помер у віці 75 років 28 жовтня цього року. Родоначальник мануальної терапії, народний лікар СРСР, заслужений лікар України. У 1993 році ім`я Н.Касьяна занесли до Книги рекордів Гінеса як людини, яка впродовж року вправила хребетні диски 41 тис. 251 хворому, серед них 19 тис. 359 дітям.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter