Чверті компаній Варшавської фондової біржі загрожує банкрутство

Майже 25% компаній, акції яких котируються на Варшавській фондовій біржі (WSE), мають підвищений ризик банкрутства.

Як передає кореспондент УНІАН, за даними дослідження PricewaterhouseCoopers, ще третина компаній мають нестабільний фінансовий стан.

PricewaterhouseCoopers проводив своє дослідження на основі звітів компаній за третій квартал поточного року.

Згідно з результатами, в найгіршому стані перебувають девелоперські компанії, головним чином через низьку ціну їх акцій на біржі і низькі доходи від проектів, що реалізуються.

У найкращому стані перебувають невеликі фірми з індексу sWIG80, фінансовий стан яких у 55% випадків визнаний безпечним.

У непоганій кондиції також компанії з сектору медіа, телекомунікацій і IT.

Аналіз PricewaterhouseCoopers заснований на показнику Z-Score, який оцінює можливість банкрутства фірми у найближчі 2 роки.

Довідка УНІАН. Варшавська фондова біржа є третьою за величиною серед торгових майданчиків європейських країн з економікою, що розвивається, поступаючись лише Росії і Туреччині.

На WSE торгуються акції 379 компаній, зокрема 25 зарубіжних.

Ринкова капіталізація на 22 грудня становила майже 250 млрд. дол. (за курсом 2,9 злотого за долар).

PricewaterhouseCoopers - найбільша у світі міжнародна мережа фірм, що пропонують професійні послуги в області консалтингу і аудиту. Компанія входить у так звану Велику Четвірку аудиторських компаній. Штаб-квартира мережі - в Нью-Йорку.

Компанія була утворена в 1849 році в Лондоні, в 1998 році в результаті злиття компаній Price Waterhouse і Coopers & Lybrand одержала нинішню назву.