З двох луганських шахт евакуювали 579 гірників
12:07, 22 січня 2007Суспільство
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Сталося відключення електроенергії
Сьогодні о 8.53 на шахтах „Суходольська-Східна” (у блоках 2-2 і 3-3) та „Північна” (у клітьовому стволі) ВАТ „Краснодонвугілля” з невідомих причин сталося відключення електроенергії.
Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, на місця негайно прибули три гірничорятувальні відділення та реанімаційна протишокова група.
З шахти „Суходільська-Східна” 563 гірники були тимчасово виведені до вентиляційного стволу і далі на поверхню, а з шахти „Північна” 16 гірників - до стволу.
Аварію ліквідовано, роботи копалень будуть відновлені.
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