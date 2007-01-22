З двох луганських шахт евакуювали 579 гірників

Сьогодні о 8.53 на шахтах „Суходольська-Східна” (у блоках 2-2 і 3-3) та „Північна” (у клітьовому стволі) ВАТ „Краснодонвугілля” з невідомих причин сталося відключення електроенергії.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, на місця негайно прибули три гірничорятувальні відділення та реанімаційна протишокова група.

З шахти „Суходільська-Східна” 563 гірники були тимчасово виведені до вентиляційного стволу і далі на поверхню, а з шахти „Північна” 16 гірників - до стволу.

Аварію ліквідовано, роботи копалень будуть відновлені.