У відносинах Україна-ЄС відсутність поганих новин - вже добре?

Емма Удвін

Єврокомісія вважає сьогоднішнє рішення Ради міністрів ЄС щодо України кроком вперед у двосторонніх відносинах.

Про це заявила кореспонденту УНІАН представник Єврокомісії Емма УДВІН.

“Це крок вперед у наших відносинах”, - сказала вона.

Е.УДВІН нагадала, що сьогоднішнє рішення Ради міністрів закордонних справ ЄС, яким було схвалено мандат Єврокомісії на переговори з Україною, не передбачає конкретного розвитку двосторонніх відносин. Це, зазначила вона, означає, що в новій угоді не буде записано положення про можливість членства України в ЄС, але не буде і положення про неможливість членства України в ЄС.

Представник Єврокомісії наголосила, що у новій Посиленій угоді обов’язково будуть міститися положення щодо створення зони вільної торгівлі після приєднання України до Світової організації торгівлі, а також щодо посилення співпраці в енергетиці та інших сферах.

“Нова угода дасть можливість посилювати економічну інтеграцію і політичну співпрацю. Це дуже обнадійливий сигнал для України”, - наголосила Е.УДВІН.

Вона не змогла уточнити можливу дату початку переговорів, зазначивши, що це залежатиме від готовності обох сторін.

Як повідомляв УНІАН, нова Посилена угода має замінити чинну нині Угоду про партнерство та співробітництво, дія якої завершується в 2007 році.