Пасажири АероСвіту другий день чекають рейсу до Нью-Йорка

Пасажири рейса №131 авіакомпанії "АероСвіт" другий день не можуть вилетіти з аеропорту «Бориспіль» до Нью-Йорка.

Про це в коментарі УНІАН по телефону повідомив пасажир рейса №131 "АероСвіту" Київ–Нью-Йорк Юрій АБРАМЕНКО.

За його словами, на рейсі було близько 300 чоловік. Виліт мав відбутися вчора, 24 грудня, о першій годині ночі. «Пасажирів посадили в літак, він рушив, проте за кілька хвилин повідомили про несправність аерокондиціонера і всіх висадили», – повідомив Ю.АБРАМЕНКО. За його словами, пасажири перебувають в аеропорту вже майже 40 годин в очікуванні рейса. Виліт обіцяють здійснити сьогодні вночі, о 2.30.

За даними Ю.АБРАМЕНКА, пояснень з приводу того, що відбувається, більше не надавали. Пасажирам надано їжу і напої, проте не дають компенсацій, не надають готель.

Ю.АБРАМЕНКО, який перебуває в аеропорту, повідомив, що не відбувся також сьогоднішній рейс «АероСвіту» до Нью-Йорка, за яким літак мав вилетіти о 13-й годині. На його думку, причиною тому не можуть бути погодні умови, оскільки всі інші рейси з «Борисполя» здійснюють як «АероСвіт», так і інші авіакомпанії. Він також зазначив, що в Нью-Йорку зараз сприятлива погода.

Як повідомив у коментарі УНІАН по телефону директор зі зв`язків з громадськістю авіакомпанії «АероСвіт» Володимир ГАЙДАШ, пасажирів рейсу, що не вилетів 24 грудня, спочатку було близько 200, проте зараз їхня кількість зменшилася, оскільки частину було відправлено до місця призначення рейсами інших авіакомпаній за рахунок «АероСвіту». При цьому він не зміг назвати точну цифру пасажирів, що залишилися в аеропорту. За його словами, в даний момент пасажири перебувають в залі очікування бізнес-класу, їм надано їжу. «Причина затримки рейса – забезпечення безпеки вильоту на належному рівні», – сказав В.ГАЙДАШ.

Водночас, за його словами, поки що у нього немає даних, коли планується здійснити рейс Київ–Нью-Йорк. «Авіакомпанія розглядає можливість надання пасажирам проживання і просить вибачити за незручності», – сказав В.ГАЙДАШ. Відносно сьогоднішнього рейса, який, за даними Ю.АБРАМЕНКА, також скасовано, В.ГАЙДАШ поки що не має інформації.