Мешканці Борислава вже добу сидять без питної води

Вже добу припинено постачання питної води мешканцям міста Борислав на Львівщині.

Причиною припинення роботи водозабору, який забезпечує питною водою близько 60% жителів міста, стали льодові затори на річках, повідомили УНІАН в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Львівської обласної держадміністрації.

Зокрема, як інформують в ОДА, внаслідок утворення льодяного затору на річці Рибничанка (с. Рибник Дрогобицького району) було припинено роботу водозабору «Рибник», що забезпечує питною водою переважну більшість населення Борислава.

Силами аварійної бригади КП «Бориславводоканал» здійснюються заходи щодо розчищення льодового затору. Організовано підвіз питної води мешканцям Борислава автоцистернами.