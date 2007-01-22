Відбудеться прес-конференція Богдана Ступки з нагоди отримання премії “Тріумф”

25 січня о 12-00 відбудеться прес-конференція народного артиста України Богдана Ступки з нагоди отримання українським актором російської незалежної премії “Тріумф” у галузі літератури та мистецтва на початку зйомок (1 лютого) у головній ролі в фільмі “Тарас Бульба” режисера Володимира Бортко (Українське представництво РІА “Новости”, вул..Станіславського, 3, кв. 50, навпроти театру ім.І.Франка). Телефони: 279-56-35, 279-87-73.

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