На Львівщині підтверджені 63 випадки захворювання на грип A/H1N1

Станом на 25 грудня у Львівській області грип A/H1N1 лабораторно підтверджено у 63 осіб.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні охорони здоров‘я Львівської облдержадміністрації, з початку епідемії в області грип і ГРВІ було діагностовано у 246 тисяч 105 осіб, з них – 103 тисячі 780 дітей. Померло 97 осіб, з них троє дітей.

За минулу добу, 25 грудня, у Львівській області на грип та ГРВІ захворіло 1925 осіб, з них 1013 дітей. У реанімаційних відділеннях перебувають 8 осіб, до апаратів штучної вентиляції легень підключені троє.