На Європейській площі таки збудують 160-метрову висотку?

Київрада поновила на 5 років оренду землі ТОВ “Грааль” на вул. Хрещатик, 5, що будуватиме на Європейській площі готель “Столичний”.

Рішення було прийнято на засіданні сесії Київради 24 грудня ц.р. За відповідний проект рішення, що передбачає поновлення договору оренди землі від 13 квітня 2006 р., проголосували 63 депутати міськради.

В цьому ж рішенні Київради йдеться також про внесення змін до попереднього рішення міськради від 12 грудня 2004 р. “Про передачу земельних ділянок товариству з обмеженою відповідальністю “Грааль” для будівництва, експлуатації та обслуговування офісно-готельного комплексу на вул. Хрещатик, 5 у Печерському районі м. Києва”, згідно з чим частина відведеної компанії землі, що передбачалась “для організації будівельних робіт” тепер призначена “для будівництва, експлуатації та обслуговування офісно-готельного комплексу”.

Крім того, на засіданні сесії 24 грудня депутати Київради відвели ТОВ “Грааль” ще 0,04 га землі на вул..Хрещатик, 5 (літера В). Ділянка передана в короткострокову оренду на 1 рік “для будівництва, експлуатації та обслуговування готельно-офісного центру “Столичний”. За цей проект рішення проголосували 66 депутатів міськради.

Як повідомляв УНІАН, ТОВ “ Грааль ” у 2004 р. виграло інвестиційний конкурс на проведення реконструкції Європейської площі Києва.

12 лютого 2004 р. Київрада відвела цій компанії земельні ділянки площею 0,4 га на вулиці Хрещатик, 5 (біля Європейської площі) для будівництва, експлуатації та обслуговування офісно-готельного комплексу за цією адресою.

Згідно з рішенням Київради, ділянка площею 0,2 га була передана у короткострокову оренду на один рік власне для будівництва та обслуговування офісно-готельного комплексу, а ділянка приблизно з такою ж площею – в короткострокову оренду на три роки для організації на ній будівельних робіт.

9 жовтня 2009 р. Київрада продала приватній будівельній компанії ТОВ «Грааль » земельну ділянку площею 0,023 га по вулиці Хрещатик, 5 за 1 млн. 247,7 тис. грн.

За відповідний проект рішення, який розглядався на засіданні сесії в четвер, проголосували 67 депутатів Київради.

Передбачено, що земельна ділянка буде використана під будівництво готельно-офісного комплексу «Столичний».

У зв’язку з таким рішенням, прес-служба фракції БЮТ в Київраді нагадала, що у квітні 2009 р. ця ж будівельна компанія вже отримала дозвіл на знесення будівлі по вулиці Грушевського, 4-б. Депутат БЮТ Денис МОСКАЛЬ зазначив щодо цього, що проект комплексу «Столичний» був різко розкритикований досвідченими архітекторами Києва і викликав категоричний осуд громадськості ще на етапі його обговорення у 2007 р., оскільки не відповідав нормам містобудування: 160-метрова висотка, підземний 4-рівневий торговий центр з паркінгом на 1 тис. 150 паркомісць. Депутат також нагадав, що максимально дозволена висота забудови у центрі міста 27 метрів.