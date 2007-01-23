Шестеро киян зникли на Говерлі

До Головного управління МНС в Закарпатській області надійшло повідомлення про те, що у Рахівському районі під час спуску з г. Говерла зійшла з маршруту та заблукала незареєстрована туристична група в складі 6 чоловік (мешканці м. Києва).

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, рятувальниками Говерлянського гірського пошуково-рятувального пункту з туристами встановлено мобільний зв`язок та визначено місце приблизного перебування групи, яка облаштувалась у мисливському будиночку в горах.

Станом на 7 год. 23 січня рятувальниками Рахівського та Говерлянського гірських пошуково-рятувальних пунктів продовжуються роботи по пошуку туристичної групи.

Координацію пошуково-рятувальних робіт здійснює оперативна група Головного управління МНС в Закарпатській області.