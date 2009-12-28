Студент «замінував» кримську міліцію

У Сімферополі за помилкове повідомлення про замінування будівлі міліції Криму затримано студента одного з місцевих вузів.

Як передає кореспондент УНІАН, згідно з повідомленням прес-служби Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Криму, сьогодні о 11.02 телефоном «102» надійшла інформація від невідомого про вибуховий пристрій у будівлі міліції автономії.

Оперативний черговий сімферопольського міськуправління передав повідомлення в кримське управління МВС. Працівники вибухотехнічної й кінологічної служби не виявили вибухівки під час огляду приміщень будівлі.

Людиною, яка телефонувала, виявився 20-річний житель Сімферополя, студент третього курсу одного з великих кримських вишів.

Кримчанин уже дав свідчення. «Він пояснив: дзвінок про закладений вибуховий пристрій був викликаний бажанням пожартувати», - сказано в повідомленні.

Вирішується питання про порушення кримінальної справи й притягнення хлопця до кримінальної відповідальності.