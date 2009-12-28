Передвиборчий моніторинг провідних українських телеканалів

29 грудня в 13.30 в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "Передвиборчий моніторинг новин провідних українських телеканалів».

Академія Української преси презентує чергові результати контент-аналізу телевізійних новин (проект розпочато в жовтні 2002 р.) на провідних українських телеканалах за грудень 2009 року в межах проекту «Моніторинг політичних новин».

Передвиборча кампанія–2009 вже п`ята, під час якої Академія Української Преси проводить моніторинг засобів масової інформації.

Досліджуються канали: «1+1», «Інтер», «Новий канал», ICTV, СТБ, ТРК «Україна», УТ-1.

Учасники: Президент АУП, д.ф.н., професор В.Іванов, д.с.н. Н.Костенко, д.ф.н. С.Макеєв.

Вул. Хрещатик, 4, конференц-зал.

Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.