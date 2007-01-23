Найдорожчий (серед виставлених на продаж) будинок розташований по вулиці Дарвіна, 1Б, трохи вище Бессарабського ринку. П`ятиповерховий цегляний будинок загальною площею 1221 кв. м., обійдеться новому власникові у 13,5 млн. доларів.

В особняку 20 частково обставлених меблями кімнат. Перший поверх – технічний. Тут розташовано системи водопостачання і автономного опалення. На другому, третьому і четвертому поверхах – камінний зал, кілька залів для прийомів і великих кімнат, більярдна, сауна і басейн.

У будинку 8 санвузлів, в яких є 2 спеціальні ванни для собак. Між четвертим і п`ятим поверхами під скляним куполом – зимовий сад. На п`ятому, мансардному поверсі, - гостьові спальні, апартаменти господарів і кімнати для відпочинку.

У будинку – дві великі відкриті тераси, ліфт, 2 гаражі і місце для стоянки 5 автомобілів. Особняк спочатку обладнувався під посольство або резиденцію. Тому його оснастили системою професійного відеоспостереження, куленепробивними вікнами і захистом від гранатомета.

Десятка найдорожчих особняків Києва виглядає так:

1. Київ, вул.. Дарвіна, 1Б. П`ятиповерховий цегляний будинок 2000 року, загальна площа 1221 кв. м., житлова – 867 кв.м., 10 соток землі з садом навколо будинку. За все це задоволення – “лише” 13,5 мільйонів доларів.

2. Конча-Заспа, Обухівський район. Триповерховий цегляний будинок 2005 року, загальна площа 1360 кв.м., 4 спальні, ділянка 1 га , набережна, власний пляж і причал для яхт. 10 мільйонів.

3. Київ, вул. Землянська, Печерський район. П`ятиповерховий цегляний будинок 2005 року, загальна площа 1515 кв.м., 10 кімнат, ділянка 14 соток, підземний паркінг, фітнес-зал з басейном. 5,7 млн. дол.

4. Київ, Оболонська набережна, Оболонський район. Чотириповерховий цегляний будинок 2006 року, загальна площа 600 кв.м., 7 кімнат, ділянка 7 соток. 5 мільйонів.

5. Конча-Заспа, Обухівський район. Чотириповерховий цегляний будинок 2005 року, без оздоблення, загальна площа 1157 кв.м., 5 спалень, ділянка 95 соток. 4,5 млн.

6. Конча-Заспа, Обухівський район. Двоповерховий цегляний будинок 2004 року, загальна площа 1117 кв.м., 10 кімнат, ділянка 35 соток, гостьовий будиночок. 4 млн.

7. Козин, Обухівський район. Чотириповерховий цегляний будинок 2006 року, без оздоблення, загальна площа 998 кв.м., 6 спалень, ділянка 37 соток, будиночок охорони. 3,5 млн.

8. Київ, Пуща-Водиця, Оболонський район. Двоповерховий цегляний будинок 2006 року, загальна площа 450 кв. м., 5 кімнат, меблювання, ділянка 13,5 соток, будиночок охорони, сауна. 3,5 млн.

9. Хотянівка, район Вишгород. Двоповерховий цегляний будинок 2006 року, без оздоблення, загальна площа 476 кв.м., 4 спальні, ділянка 1,1 га, будиночок для гостей 140 кв.м., винний льох 40 кв.м. 3,1 млн.

10. Конча-Заспа, Обухівський район. Чотириповерховий цегляний будинок 2005 року, без оздоблення, загальна площа 850 кв. м., 8 кімнат, ділянка 34 соток. 3 млн.

За матеріалами 15 хвилин, Київський портал