Гроші Секретаріату Президента Азаров не зажме

Фінансування Секретаріату Президента України здійснюватиметься незалежно від існування штучних розбіжностей між Кабінетом Міністрів і Президентом, заявляє перший віце-прем`єр-міністр України, міністр фінансів Микола АЗАРОВ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу після розширеного засідання колегії Державної податкової адміністрації.

«Кошторис Секретаріату Президента затверджено Законом «Про державний бюджет на 2007 рік» і Кабінет Міністрів не має права скасовувати фінансування відомства, що працює легітимно», - сказав М.АЗАРОВ.