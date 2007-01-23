Завтра в Україні очікується дощ та мокрий сніг

Завтра в Україні очікується хмарна погода. У західних та північних областях дощ та мокрий сніг, місцями сильні опади, налипання мокрого снігу; у центральних та східних областях невеликі дощі, лише у південній частині переважно без опадів.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, вітер у середу очікується південний, у північній частині північно-східний, 5-10 м/с, у західних областях та південній частині пориви 15-20 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 4-9°, у південній частині місцями 11-15° тепла; у північній частині вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 1-6° тепла.

25-26 січня - хмарна погода з проясненнями. У східних, південних областях та у Криму 25 січня опади переважно у вигляді дощу, температура вночі 2-7° тепла, вдень 4-9°, у Криму 8-13°.

26 січня вночі переважно без опадів, вдень дощ та мокрий сніг, температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 1-6° тепла (на півдні Криму протягом доби 3-8° тепла). На решті території невеликий сніг, на дорогах місцями ожеледиця.

Температура 25 січня вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 0-5° тепла (у західних областях вночі та вдень 1-6° морозу), 26 січня зниження температури вночі до 3-8° морозу, у західних областях при проясненнях до 12° морозу, вдень до 1-6° морозу. Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с, 25 січня у південних, східних областях та в Криму місцями пориви 15-20 м/с.

27 січня у Криму, на півдні Лівобережжя, у західних і північних областях, 28 січня в Україні, крім східної частини, невеликий та помірний сніг, мокрий сніг (у південній частині з дощем); на решті території без істотних опадів. Температура вночі 3-9° морозу, в західних областях місцями 10-13°, у Карпатах до 16° морозу, вдень від 4° морозу до 2° тепла; у південній частині, Донецькій та Луганській областях вночі від 4° морозу до 2° тепла, вдень 0-6° тепла (на Південному узбережжі Криму вночі 3-5°, вдень 6-8° тепла).

У Києві та області у середу буде хмарно. Дощ та мокрий сніг, вночі місцями по області сильні опади, налипання мокрого снігу. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура у Києві вночі 0-2° морозу, вдень 3-5° тепла; по області вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 1-6° тепла.

25-26 січня - хмарна погода погода з проясненнями. Невеликий сніг, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с. Температура 25 січня вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 0-5° тепла; 26 січня зниження температури вночі до 3-8° морозу, вдень до 1-6° морозу.

27-28 січня - часом сніг, мокрий сніг (вночі 27 січня без істотних опадів). Температура вночі 4-9° морозу, вдень 0-4° морозу.