Газпром оголосив газову війну 2009-го форс-мажором

"Газпром" припинив судовий процес проти українського "Нафтогазу" в стокгольмському Арбітражі.

Про це в прямому ефірі "Эхо Москвы" заявив офіційний представник концерну Сергій Купріянов. Позов подавався у зв`язку з порушенням контрактних зобов`язань із транзиту газу до Європи. Купріянов додав, що з боку європейських клієнтів "Газпрому" не було позовів у зв`язку з транзитною кризою в січні 2009 року. "Ми оголосили форс-мажор. І всі клієнти з цим погодилися", - підкреслив Купріянов. За його словами, в наступаючому році не буде стрибків цін на газ для України, і його транзит через українську територію.