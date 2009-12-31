Газпром оголосив газову війну 2009-го форс-мажором
15:13, 31 грудня 2009Суспільство
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Суд проти Нафтогазу зупинили
"Газпром" припинив судовий процес проти українського "Нафтогазу" в стокгольмському Арбітражі.
Про це в прямому ефірі "Эхо Москвы" заявив офіційний представник концерну Сергій Купріянов. Позов подавався у зв`язку з порушенням контрактних зобов`язань із транзиту газу до Європи. Купріянов додав, що з боку європейських клієнтів "Газпрому" не було позовів у зв`язку з транзитною кризою в січні 2009 року. "Ми оголосили форс-мажор. І всі клієнти з цим погодилися", - підкреслив Купріянов. За його словами, в наступаючому році не буде стрибків цін на газ для України, і його транзит через українську територію.
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